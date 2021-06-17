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В России сделают вакцину от индийского штамма

Lenta.ruиещё 12
2 часа назад
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует предложить производителям прививку, которая адаптирована под индийский штамм коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте производителя вакцины.
В России сделают вакцину от индийского штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«"Спутник V" скоро предложит другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии», — говорится в сообщении.
Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против нового индийского штамма коронавируса. По его словам, препарат действенен против британского штамма, но его уровень защиты незначительно снижается против южноафриканского и индийского штаммов.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».
Коронавирус,Российский фонд прямых инвестиций,
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