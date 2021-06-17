В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"

Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени - грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, местные медики обнаружили теперь еще и "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальных лиц, возможно, это первый случай вспышки опасного заболевания в стране.