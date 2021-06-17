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В Индии у переболевшего COVID-19 нашли "зеленую плесень"

Российская Газетаиещё 4
2 часа назад
Вдобавок к "черной", "белой" и "желтой" плесени - грибковым заболеваниям, выявленным в Индии у пациентов, перенесших коронавирус, местные медики обнаружили теперь еще и "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальных лиц, возможно, это первый случай вспышки опасного заболевания в стране.
В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Речь идет о 34-летнем жителе города Индаур (штат Мадхья-Прадеш), который подхватил опасный грибок на больничной койке, где провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса. У мужчины было выявлено 90 процентов поражения легких, но он поборол опасную болезнь. Однако после выписки домой у него появились новые симптомы - кровотечение из носа и жар. Первоначально врачи подозревали у него мукормикоз, или "черную плесень" - нередкое осложнение после ковида в Индии, от которого умерло уже более двух тысяч человек (заболели же им более 30 тысяч). Однако потом диагноз пришлось уточнить. Как отмечают специалисты, грибковые заболевания на фоне пандемии нередко поражают пациентов, находящихся на ИВЛ, получающих кислородную поддержку или гормональную терапию, которая ослабляет иммунитет.
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