В Индии у переболевшего COVID нашли "зеленую плесень"

Речь идет о 34-летнем жителе города Индаур (штат Мадхья-Прадеш), который подхватил опасный грибок на больничной койке, где провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса. У мужчины было выявлено 90 процентов поражения легких, но он поборол опасную болезнь. Однако после выписки домой у него появились новые симптомы - кровотечение из носа и жар. Первоначально врачи подозревали у него мукормикоз, или "черную плесень" - нередкое осложнение после ковида в Индии, от которого умерло уже более двух тысяч человек (заболели же им более 30 тысяч
). Однако потом диагноз пришлось уточнить. Как отмечают специалисты, грибковые заболевания на фоне пандемии нередко поражают пациентов, находящихся на ИВЛ, получающих кислородную поддержку или гормональную терапию, которая ослабляет иммунитет.