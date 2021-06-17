Село закрыли из-за заражения COVID-19 на поминках

Выяснилось, что заражение произошло на поминках, на которых собрались родственники из Избербаша и других территорий Дагестана, из Москвы. По информации Минздрава региона, заболели 11 жителей села, в котором проживает 600 человек. Больных госпитализировали с коронавирусом и пневмонией, трое из них с тяжелым течением болезни, еще 22 человека получают лечение на дому.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области ввели
обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В первую очередь будет осуществляться «иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации». Иммунизация жителей региона начнется в понедельник.