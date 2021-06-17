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Российское село закрыли из-за массового заражения коронавирусом на поминках

Lenta.ru
2 часа назад
Село Урахи в Дагестане закрыли из-за массового заражения COVID-19. Требование о закрытие въезда и выезда из села выдвинул Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.
Село закрыли из-за заражения COVID-19 на поминках
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Выяснилось, что заражение произошло на поминках, на которых собрались родственники из Избербаша и других территорий Дагестана, из Москвы. По информации Минздрава региона, заболели 11 жителей села, в котором проживает 600 человек. Больных госпитализировали с коронавирусом и пневмонией, трое из них с тяжелым течением болезни, еще 22 человека получают лечение на дому.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В первую очередь будет осуществляться «иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации». Иммунизация жителей региона начнется в понедельник.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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