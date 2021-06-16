Наиболее частыми симптомами коронавирусной инфекции во всем мире считались лихорадка, потеря вкуса и обоняния. Однако сейчас медики сообщают, что новые штаммы изменили клиническую картину болезни. "Рамблер" разбирался в новых симптомах коронавирусной инфекции.

Ученые Королевского колледжа Лондона проинформировали о том, что основные признаки коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает Mirror.

Ранее среди основных симптомов медики называли лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса. Но в результате мутаций вируса наиболее частыми признаками коронавируса стали насморк, боль в горле и головная боль.

По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, «индийский вариант» SARS-CoV-2 похож на обычную простуду. Поэтому люди с такими симптомами должны пройти тестирование, чтобы не распространять инфекцию.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — уточнил ученый.

Микст-инфекция и штамм из Индии

При этом COVID-19 может приобретать нехарактерные симптомы из-за сочетания с другой инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Так, речь может идти о микст-инфекции, сочетания риновирусной инфекции с обильными выделениями из носа и коронавируса

"В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса", — отметила Пшеничная.

Она объяснила, что спектр ранних клинических проявлений меняется из-за мутаций SARS-CoV-2.

В частности, для индийского штамма коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — рвота, боли в животе, тошнота, боль в суставах и потеря слуха.