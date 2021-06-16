Россиян ждет четвертая и пятая волна коронавируса

Коронавирус мутирует активно и быстро приспосабливается. Те, кто был невосприимчив до этого к инфекции, начнут заражаться.

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Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков

Специалист также заявил, что достаточно было лишь соблюдать масочный режим и вести себя в общественных местах так, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако люди расслабились и не соблюдали элементарных правил защиты от вируса.

- Почему произошла третья волна коронавируса?

- Для этого есть много причин. Есть коронавирус, который изменяет свои свойства, есть активные поездки, когда новые штаммы завозятся, есть сознательность граждан, не соблюдающих рекомендации, которые предписаны врачами не абы как. Есть защита от коронавирусной инфекции в виде вакцинации, которая не проводится активно по нежеланию населения. Все это в совокупности: источник инфекции, восприимчивый человек, не заблокированы пути передачи вируса, не сделана защита, нет желания получить защиту, есть видоизменяемость коронавируса. Естественно, в совокупности факты приводят к росту заболеваемости.

- Вы сказали, что минимум месяц продлится третья волна. С чем связаны такие предположения?

- Уже проконтактировало большое количество людей, в любом случае рост заболеваемости будет продолжаться. Можно его сгладить, можно не достичь пиковых результатов. Волна уже началась в любом случае, и эти 13 тысяч человек уже проконтактировали с еще большим количеством людей. Мы видим, что никто не соблюдает никаких барьерных методов, никто не боится коронавируса, но коронавирус дойдет до каждого теперь, так как он мутирует активно и быстро приспосабливается, те, кто был невосприимчив до этого к коронавирусу, станут к нему восприимчивы.

И вот эти 13 тысяч, которые проконтактировали с другими людьми, их заразят, и в течение инкубационного периода, двух недель, если вирус не поменял свойства на другой инкубационный период, что тоже возможно, люди будут заражаться. Так как они будут заболевать, не зная об этом, и дальше будут продолжать не соблюдать какие-то меры, приходится вводить дополнительные ограничения, чтобы эти мероприятия соблюдались под контролем государственных органов власти.

Вариантов других нет - нужно сейчас заблокировать то, что уже передалось друг другу, и это будет длиться не одну и не две недели.

- Может быть, стоит закрывать границы, наверняка это связано с увеличившимся турпотоком?

- Стоит мониторить ситуацию более активно, и соблюдать самим гражданам необходимые меры. Достаточно было просто масочного режима и постараться в общественных местах вести себя так, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Этого нет. Люди расслабились, людям надоел коронавирус, а защиту получать никто не хочет. Если человек переболел и имеет иммунитет, это одно дело, а человек, который переболел год назад, потерял иммунитет и активно путешествует, считая, что он находится в защите, это неправильно - человек может заболеть.

- В конце весны было ощущение, что коронавирус побеждаем, количество уменьшалось.

- Где вы видели хорошую динамику?

- Было по 8 тысяч.

- Я видел только рост летальности, несоответствие летальности и картины выявленных заболевших. Где вы видели снижение числа заболевших? Я вижу с середины апреля тревожную ситуацию, о чем мы все говорили: что третья волна начинается, что новые штаммы коронавируса уже в феврале были выявлены у нас в стране. Я предупреждал, другие врачи предупреждали, что два месяца нужно новому штамму для того, чтобы поднять голову, люди этого не слышали. Люди, как и вы, смотрели на цифры статистики и считали, что все хорошо. Хорошо не должно было быть, все прогнозируемо и логично.

- Все сводится к безответственности людей?

- Что не так сделано было со стороны государства? Сделано было максимальное: бесплатная вакцинация, организованы стационары, обучены врачи, сделаны лекарства? Ладно, можно было сетовать во вторую волну, что вот, виновато государство, а не люди, потому что там что-то не полностью обеспечивали, где-то не хватало до этого СИЗ, потом не хватало медикаментов. Все сделали, просили только постараться не заболевать, сделать прививку, чтобы защититься от инфекции.

Опыт Израиля два месяца назад показал эффективность вакцинации, и сейчас они отменили масочный режим даже. Этого недостаточно населению, все смотрят фейковые новости и решают делать так, как сами хотят делать. Итог какой будет? Повторяю, есть источник инфекции, есть восприимчивый человек, не прерван путь передачи. Если в бомбе запал зажжен, она взорвется. Пока никто не хочет помогать в предотвращении этого процесса.

В первую волну люди соблюдали все - все пошло, как прогнозировалось, как должно было быть, отменили все в те сроки, которые были прогнозируемы. Все было хорошо. Сейчас есть защита, есть чем защититься, но не хотят защищаться, никто в бомбоубежище от этой бомбы залезать не хочет. Значит, будем ложиться грудью, будет так, как сейчас есть. Скорая уже не справляется с количеством заявок, уже тяжело, что будет дальше, я не представляю, пока не знаю. Вы спрашиваете о причине: причины многогранны, их много - вирус и ответственность.

- В Москве стоит вводить локдаун? Санкт-Петербург уже ужесточает меры, Подмосковье тоже

- Вопрос не в локдауне - вопрос в обеспечении контроля передачи цепочки вируса, вопрос соблюдения элементарного масочного режима и культуры поведения при эпидемии в общественных местах. Всё. Часть сотрудников можно перевести на удаленку, тем более в отпускной период это не так сильно скажется, и так часть уже разъехалась, и активное проведение вакцинации, но иммунитет от прививки будет только через полтора месяца, вакцинация сейчас уже не сыграет той роли, которую должна сыграть. Вакцинация поможет в четвертую волну, которая тоже будет осенью.

- Еще и четвертую ждем?