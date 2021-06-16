В какие органы может проникать коронавирус

О том, что коронавирусная инфекция поражает не только легкие, уже не один месяц рассказывают медики. "Рамблер" разбирался, куда еще может проникать "корона".

Дело в сердце

Еще китайские врачи заметили, что у некоторых госпитализированных с COVID-19 поражено сердце. Известно, что у небольшого процента заболевших встречается миокардиты, воспаления мышечного слоя сердца (миокарда). У некоторых зараженных ковидом врачи наблюдают нарушения сердечного ритма.

При этом встречаются и поражения "сердечной сумки" — перикарда. Эти состояния могут быть спровоцированы и прямым воздействием вируса на клетки, и слишком сильным иммунным ответом организма.

Мозг

Коронавирус может реально ухудшить состояние мозга и нервов.

Медики часто наблюдают воспаление головного мозга, сгустки крови, приводящие к инсульту.

У некоторых наблюдаются признаки постинфекционного синдрома Гийена-Барре, когда происходит сбой иммунной системы и она атакует нервы организма человека. Многие пациенты и во время и после болезни жалуются на спутанное состояние сознания, бред и галлюцинации.

У части пациентов с короновирусом бывают припадки, энцефалит, кто-то теряет сознание, обоняние и вкус.

Следы на коже

Ученые Испанской академии дерматологии разработали классификацию пяти типов кожных проявлений больных COVID-19. Соответствующее исследование с участием 375 пациентов было опубликовано в журнале British Journal of Dermatology.

У большинства больных наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь — небольшие красные папулы, похожая на розовый лишай. У 19% возникали покраснения на коже, как в результате обморожения, пузыри и гнойники.

ЖКТ

Инфекция может быть связана и с желудочно-кишечным трактом. У случается диарея, рвота. РНК вируса находят в экскрементах и в образцах из разных участков желудочно-кишечного тракта.

Вирусные РНК выявлялись в соскобах и ректальных мазках некоторых пациентов с ковидом, причем по времени они "жили" дольше, чем в дыхательных путях.

Известны случаи, когда из-за формирования тромбов в сосудах, питающих кишечник, пациенты страдали от острых болей в животе, а анальгетики не работали.

На глаз