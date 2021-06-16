Индийский штамм обнаружен в 90% образцов COVID-19 в РФ

По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52 процента) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90 процентов — в июне.

Как считают ученые, этот вариант вируса распространяется крайне быстро. Заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин отметил, что происходящие можно объяснить биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку. «Либо же этот вариант эффективнее уходит от антител», — предположил он.