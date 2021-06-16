Врач назвал отличие антител после прививки и COVID-19

Врач-инфекционист и вакцинолог рассказал, чем отличаются антитела, полученные после вакцинации, от антител, образовавшихся после перенесенного заболевания.

Российская вакцина «Спутник V» формирует антитела против составляющего компонента вируса – S-белку, который позволяет ему проникать в организм человека.

Врач рассказал, что эффективность антител, вырабатываемых организмом после болезни, невысокая. Если у человека ослабленный иммунитет, или болезнь протекала в тяжелой форме, антитела могут не сформироваться или быть неполноценными, сообщает РИА Новости.