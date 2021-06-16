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Врач объяснил отличие антител после прививки и коронавируса

РИА "ФедералПресс"иещё 8
4 часа назад
Врач-инфекционист и вакцинолог рассказал, чем отличаются антитела, полученные после вакцинации, от антител, образовавшихся после перенесенного заболевания.
Врач назвал отличие антител после прививки и COVID-19
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«Во время болезни организм вырабатывает антитела ко всем составляющим вируса, а вакцина более точная. Это позволяет сформировать антитела только к тем компонентами вируса, от которых зависит степень тяжести заболевания»,
– объяснил Евгений Тимаков.
Российская вакцина «Спутник V» формирует антитела против составляющего компонента вируса – S-белку, который позволяет ему проникать в организм человека.
Врач рассказал, что эффективность антител, вырабатываемых организмом после болезни, невысокая. Если у человека ослабленный иммунитет, или болезнь протекала в тяжелой форме, антитела могут не сформироваться или быть неполноценными, сообщает РИА Новости.
«А вот вакцинация позволяет сформировать полноценную конкретную защиту организма от вируса»,
– отметил специалист.
Коронавирус,Евгений Тимаков,РИА Новости,
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