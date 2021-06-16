Спрогнозирован пик роста числа зараженных COVID-19 в РФ

Ученые спрогнозировали, что максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня.

Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы, отмечает издание.

По подсчетам специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, и уже к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.