Спрогнозирован пик роста числа зараженных COVID-19 в РФ

Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости коронавирусом, пишет издание «Известия»
.
Ученые спрогнозировали, что максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня.
«В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика»,
— заявил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров
.
Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы, отмечает издание.
По подсчетам специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, и уже к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.
Ранее главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил
, что в медучреждении рекордное количество пациентов с коронавирусом подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, из-за мутации вируса в Коммунарку сейчас поступает больше человек, чем в прошлые «пиковые дни», сказал Проценко
.