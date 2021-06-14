Врач объяснил, когда лучше сдавать тест на COVID-19

Главный врач Центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко Заур Жилоков объяснил СМИ, как правильно проверяться на коронавирусную инфекцию.

«Самостоятельно определить, заразились ли вы ковидом или обычным гриппом, очень сложно, симптомы практически одинаковы»,

– делится врач.

Иногда их легко перепутать с обычной усталостью или аллергией.

Врач уточняет, что насторожиться следует в том случае, если появляется температура и кашель, закладывает нос и теряется обоняние или вкус. Если обнаружили у себя возможные признаки болезни, стоит обратиться к врачу.

Жилоков особенно советует провериться людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Для перестраховки можно сделать тест после посещения мест массового скопления людей или контакта с болеющим человеком. ПЦР-тест будет эффективен спустя три-пять дней после обнаружения признаков заболевания.