Врач объяснил, когда лучше сдавать тест на COVID-19

Главный врач Центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко Заур Жилоков объяснил СМИ, как правильно проверяться на коронавирусную инфекцию.
«Самостоятельно определить, заразились ли вы ковидом или обычным гриппом, очень сложно, симптомы практически одинаковы»,
Иногда их легко перепутать с обычной усталостью или аллергией.
Врач уточняет, что насторожиться следует в том случае, если появляется температура и кашель, закладывает нос и теряется обоняние или вкус. Если обнаружили у себя возможные признаки болезни, стоит обратиться к врачу.
Жилоков особенно советует провериться людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Для перестраховки можно сделать тест после посещения мест массового скопления людей или контакта с болеющим человеком. ПЦР-тест будет эффективен спустя три-пять дней после обнаружения признаков заболевания.
Экспресс-тест рекомендуется делать в течение недели с определения симптомов. Об этом сообщает портал «Российская газета».