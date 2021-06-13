Врач оценила вероятность новой волны COVID-19

— Мы рано расслабились, думая, что все обойдется китайским вариантом «короны» или британским. Сейчас нам грозит еще и индийский вариант вируса, называемый «дельтой». На примере многих стран, мы видим, что вирус не ослабевает, а наоборот селекция идет в сторону утяжеления. А это означает, что нас ожидают третья, четвертая и иные волны болезни, — отметила она.