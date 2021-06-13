Попова: когда в России могут отменить COVID-ограничения

Ранее Попова заявила, что "вредные советы" о вакцинации уносят жизни. Она подчеркнула, что прививаться необходимо, "и чем быстрее, тем лучше". Кроме того, в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями. До 11 июля граждане, сделавшие прививку от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Еженедельно будет разыгрываться по пять машин. В Подмосковье среди привившихся разыграют квартиру в Серпухове. До этого депутат Госдумы
Леонид Слуцкий заявил, что YouTube заблокировал его видео о дискриминации "Спутника V".