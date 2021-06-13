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Попова рассказала, когда в России могут отменить коронавирусные ограничения

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Россияне смогут свободно передвигаться после того, как у 60% взрослого населения страны выработается иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом глава ведомства рассказала в видео на YouTube-канале "Депутат Слуцкий".
Попова: когда в России могут отменить COVID-ограничения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет",
- объяснила Попова.
Ранее Попова заявила, что "вредные советы" о вакцинации уносят жизни. Она подчеркнула, что прививаться необходимо, "и чем быстрее, тем лучше". Кроме того, в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями. До 11 июля граждане, сделавшие прививку от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Еженедельно будет разыгрываться по пять машин. В Подмосковье среди привившихся разыграют квартиру в Серпухове. До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что YouTube заблокировал его видео о дискриминации "Спутника V".
Коронавирус,Анна Попова,Леонид Слуцкий,Роспотребнадзор,Госдума,
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