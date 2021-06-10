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Индийский штамм коронавируса начал приводить к гангрене

Lenta.ru
2 часа назад
Индийский штамм коронавируса, который также называют дельта-вариантом, не только заразнее других штаммов SARS-CoV-2, но и начал приводить к таким тяжелым последствиям, как гангрена. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Индийский штамм коронавируса начал вызывать гангрену
Фото: Danish Siddiqui / ReutersDanish Siddiqui / Reuters
Новые данные свидетельствуют о том, что новый штамм провоцирует симптомы, которые обычно не наблюдаются у пациентов с COVID-19, например, нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящих к гангрене. В настоящее время дельта-вариант доминирует в Англии и Шотландии, где вызвал всплеск госпитализаций.
Дельта-вариант, также известный как B.1.617.2, распространился более чем в 60 странах за последние шесть месяцев. Всплеск инфекций, вызванный этим вариантом, вынудил Великобританию пересмотреть свои планы в отношении отмены локдауна. Специалисты из Сингапура обнаружили, что на мутировавший вариант приходится около 95 процентов всех местных образцов коронавируса, выделенных у пациентов с COVID-19.
По словам врачей из Мумбаи (Индия), развитие такого осложнения, как формирование микротромбов, приводящих к развитию гангрены, стало происходить чаще, чем раньше. Боль в животе также является признаком образования тромбов в кровеносных сосудах кишечника. Некоторые пациенты с COVID-19 также обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.
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