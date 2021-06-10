Проценко заявил, что коронавирус мутировал

Главный врач городской клинической больницы 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко сообщил, что за последние полтора года коронавирус мутировал. Это отражается на успехах в лечении осложнений заболевания. Этим он поделился в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Медик также отметил, что лечить заболевание стало сложнее из-за появления пациентов, которые не реагируют на лечение выработанными за это время методами. По этой причине Проценко призвал привиться от COVID: