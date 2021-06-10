Проценко заявил, что коронавирус мутировал

"Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал",
"Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вентиляцию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции".