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Проценко заявил, что за полтора года COVID мутировал

Мария Грибова
1 час назад
Главный врач городской клинической больницы 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко сообщил, что за последние полтора года коронавирус мутировал. Это отражается на успехах в лечении осложнений заболевания. Этим он поделился в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Проценко заявил, что коронавирус мутировал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал",
— заявил Проценко.
Медик также отметил, что лечить заболевание стало сложнее из-за появления пациентов, которые не реагируют на лечение выработанными за это время методами. По этой причине Проценко призвал привиться от COVID:
"Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вентиляцию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции".
Ранее "Рамблер" писал о том, что число случаев заражения COVID-19 в РФ вновь растет.
Коронавирус,Эхо Москвы,
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