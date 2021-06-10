Жара оказалась бесполезной в сдерживании COVID-19

Передача коронавируса SARS-CoV-2 зависит от сезона, но теплой погоды недостаточно для сдерживания передачи вируса от одного человека к другому. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона, чье исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: NIAID NIAID

Ученые продемонстрировали, что температура воздуха и плотность населения являются основными факторами, определяющими скорость распространения вируса в отсутствие мер, ограничивающих мобильность населения, таких как социальная изоляция. Это означает, что нельзя отказываться от локдауна и дистанцирования только из-за начала летнего сезона. В то же время низкая температура в осенние и зимние месяцы способствует увеличению заболеваемости.

Известно, что факторы окружающей среды влияют на инфекционные патогены, такие как вирусы гриппа и другие коронавирусы. Например, высокая температура и низкая влажность воздуха уменьшают передачу взвешенных в воздухе капель через дыхательные пути, предотвращая распространение гриппа. Высокие температуры также инактивируют другие коронавирусы в воздухе и на поверхностях. Однако в отношении SARS-CoV-2 долгое время сохранялась неопределенность.