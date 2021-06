Подсчитана масса вызывающих COVID-19 коронавирусов

Если все коронавирусы SARS-CoV-2, циркулирующие в мире, собрать в одном месте, то их общая масса составила бы от 0,1 до 100 килограммов. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывает издание Science Alert.