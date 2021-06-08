Названы самые популярные фейки, связанные с COVID-19

В начале июня эксперты платформы «Яндекс.Кью» провели исследование информационного пространства, в ходе которого выяснили наиболее расхожие мифы по поводу коронавирусной инфекции.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Самым популярным заблуждением по поводу вакцинации от коронавируса стали фейки о заинтересованности Билла Гейтса и мировом теневом правительстве. С большим отрывом – почти в четыре раза – за ним следует миф о вживлении чипа при уколе вакцины.

Что касается лечения COVID-19, наиболее частые заблуждения людей связаны с необходимостью дышать парами водки для защиты от вируса, а также с мнением об эффективности имбиря.

Также в числе псевдомедицинских фейков отметились сообщения о вреде ношения масок. По поводу происхождения коронавируса самое распространенное заблуждение касается создания вируса в качестве оружия.