Названы самые популярные фейки, связанные с COVID-19

В начале июня эксперты платформы «Яндекс.Кью» провели исследование информационного пространства, в ходе которого выяснили наиболее расхожие мифы по поводу коронавирусной инфекции.
Самым популярным заблуждением по поводу вакцинации от коронавируса стали фейки о заинтересованности Билла Гейтса
и мировом теневом правительстве. С большим отрывом – почти в четыре раза – за ним следует миф о вживлении чипа при уколе вакцины.
Что касается лечения COVID-19, наиболее частые заблуждения людей связаны с необходимостью дышать парами водки для защиты от вируса, а также с мнением об эффективности имбиря.
Также в числе псевдомедицинских фейков отметились сообщения о вреде ношения масок. По поводу происхождения коронавируса самое распространенное заблуждение касается создания вируса в качестве оружия.
В целом эксперты смогли выделить 244 самостоятельных фейка и проследили их динамику в соцсетях с начала пандемии. Выяснилось, что пользователи Сети распространили более 6 млн постов и репостов фейковых новостей о ковиде. При этом пик таких сообщений пришелся на середину февраля – начало марта 2020 года, когда пандемия только захватывала страны мира.