Онищенко развеял миф о народном способе лечения COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предостерёг россиян от использования народных средств при лечении коронавируса, пишут «Народные новости».

Фото: News.ru News.ru

Как рассказал врач, советы по лечению серьёзных болезней из интернета несут больше вреда, чем пользы.

По его словам, в сети некоторые советуют принимать раствор соды и перекиси для лечения COVID-19. Другие пользователи рекомендуют для иммунитета употреблять гриб чага, а для избавления от мокроты — барсучий жир. Ещё одним экстремальным советом Онищенко назвал предложение пить соду якобы для понижения кислотности в крови.

Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам. — NEWS.ru). То есть когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют. Это — вредительство! — отметил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что после «процедур», описанных в Сети, люди нередко попадают в больницы. Он посоветовал при возникновении любых симптомов коронавируса обращаться за квалифицированной медицинской помощью.