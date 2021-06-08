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Онищенко предостерёг от лечения коронавируса народными средствами

News.ruиещё 9
7 часов назад
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предостерёг россиян от использования народных средств при лечении коронавируса, пишут «Народные новости».
Онищенко развеял миф о народном способе лечения COVID-19
Фото: News.ruNews.ru
Как рассказал врач, советы по лечению серьёзных болезней из интернета несут больше вреда, чем пользы.
По его словам, в сети некоторые советуют принимать раствор соды и перекиси для лечения COVID-19. Другие пользователи рекомендуют для иммунитета употреблять гриб чага, а для избавления от мокроты — барсучий жир. Ещё одним экстремальным советом Онищенко назвал предложение пить соду якобы для понижения кислотности в крови.
Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам. — NEWS.ru). То есть когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют. Это — вредительство! — отметил Онищенко.
Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что после «процедур», описанных в Сети, люди нередко попадают в больницы. Он посоветовал при возникновении любых симптомов коронавируса обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Ранее врач-терапевт Георгий Сапего также развеял миф, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. По его словам, не стоит рассчитывать, что человек, приняв немного перекиси водорода внутрь, восполнит недостаток кислорода. Перекись быстро нейтрализуется при контакте со слюной, пищеводом и желудком. Если же переборщить с дозой, организм ответит болями в животе, тошнотой и рвотой.
Коронавирус,Геннадий Онищенко,Госдума,
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