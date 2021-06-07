Индийский штамм COVID-19 оказался опаснее британского

Дельта-вариант коронавируса на 40 процентов более заразен, чем альфа-вариант, который вызвал недавнюю волну инфекций в Великобритании. В то же время люди, получившие две дозы вакцины, должны быть в равной мере защищены от любого опасного варианта SARS-CoV-2. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Англии, дельта-вариант SARS-CoV-2, также известный как индийский вариант, в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Альфа-вариант или кентский вариант ранее вынудил британские власти ввести локдаун в январе. Оказалось, что индийский штамм может поставить под угрозу окончание срока ограничений, установленный на 21 июня.

Эксперты подтвердили, что двойная вакцинация обеспечивает одинаковую защиту как против кентского варианта, так и против дельта-варианта коронавируса. Одна доза не так эффективна против индийского штамма. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока, пока что количество госпитализаций в целом невысокое, и очень немногие попали в больницу из-за COVID-19 после получения обеих доз вакцины.