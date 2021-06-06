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В Минздраве предупредили россиян о «молниеносном» развитии коронавируса

Lenta.ru
21 час назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил россиян о «молниеносном» развитии коронавируса. Он заявил об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В Минздраве предупредили о «молниеносном» развитии COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам главы Минздрава, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.
«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — предупредил он.
Также министр обратил внимание, что этот фактор должен стать весомым аргументом для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19.
Ранее Мурашко раскрыл процент людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации. Он рассказал, что риск заболеть после прививки составляет менее одного процента. По его словам, сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.
3 июня Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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