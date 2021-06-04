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Ученые разработали новый препарат, подавляющий размножение коронавируса

Диана Товсепова
1 час назад
Медики сообщили, что новый экспериментальный препарат TEMPOL является многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения коронавируса. Такой вывод сделали Ученые Национальных институтов здоровья.
Разработан новый препарат, подавляющий COVID-19
Фото: depositphotosdepositphotos
TEMPOL ограничить заражение SARS-CoV-2, ослабляя активность вирусного фермента, который называет РНК-репликазой.
Ученые выяснили, что для функционирования РНК-репликазы нужно два железосерных кластера (Fe-S-кластеры). Новый препарат разрушает эти кластеры и эффективно подавляет размножение коронавируса SARS-CoV-2.
Ученые также доказали, что TEMPOL может накапливаться в тканях, где размножается вирус (слюнные железы и легкие), в дозах, достаточных для терапевтического эффекта.
Однако ученым еще стоит доказать эффективность этого препарата на ранних стадиях болезни.
Коронавирус,
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