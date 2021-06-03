Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В России оценили риски начала третьей волны коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
В России нет риска начала третьей волны коронавируса летом или осенью 2021 года. Так ситуацию оценил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.
В России оценили риски начала третьей волны коронавируса
Фото: lenta.rulenta.ru
По словам специалиста, могут быть небольшие колебания в заболеваемости из-за перемещения людей в сезон отпусков.
«Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — сказал он.
Жемчугов считает, что в масштабах страны эпидемия уже на стадии завершения. Он отметил, что негативная тенденция грозит регионам, где много жителей без антител, которые не переболели и не вакцинировались.
Ранее глава Минздрава России Михали Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии.
Коронавирус,Владислав Жемчугов,Минздрав РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители