В России оценили риски начала третьей волны коронавируса

В России нет риска начала третьей волны коронавируса летом или осенью 2021 года. Так ситуацию оценил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.
Фото: lenta.rulenta.ru
По словам специалиста, могут быть небольшие колебания в заболеваемости из-за перемещения людей в сезон отпусков.
«Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — сказал он.
Жемчугов считает, что в масштабах страны эпидемия уже на стадии завершения. Он отметил, что негативная тенденция грозит регионам, где много жителей без антител, которые не переболели и не вакцинировались.
Ранее глава Минздрава России Михали Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии.