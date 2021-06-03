В России оценили риски начала третьей волны коронавируса

По словам специалиста, могут быть небольшие колебания в заболеваемости из-за перемещения людей в сезон отпусков.

Жемчугов считает, что в масштабах страны эпидемия уже на стадии завершения. Он отметил, что негативная тенденция грозит регионам, где много жителей без антител, которые не переболели и не вакцинировались.