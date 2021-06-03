Россиянам напомнили о риске депрессии после COVID-19

По словам Яковлевой, такое состояние может затянуться даже на год и привести к обострению других заболеваний, даже не связанных с коронавирусом. Она добавила, что после болезни реабилитация требуется более чем половине пациентов, в том числе тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме.

Специалистка отметила, что нарушения можно разделить на три группы. На первом месте постковидные реакции — бронхолегочные, на втором — нервные и кардиологические, на третьем — гастроэнтерологические. Она добавила, что на сегодняшний день охват реабилитацией небольшой, всего до четырех процентов. Это связано в том числе и с тем, что пациенты не знают, куда обращаться.