Какое питание поможет в борьбе с коронавирусом

Иммунитет человека имеет белковую природу, подчёркивают врачи. При недостаточном поступлении белка с пищей страдают в первую очередь защитные силы организма: мясо, птица, рыба (в отварном виде), молочные продукты, яйца должны быть в рационе обязательно. Организм нужно поддержать и белками растительного происхождения: орехами и соей.

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При коронавирусе для правильного функционирования иммунной системы важен витамин D. Результаты последних исследований показывают, что люди с его дефицитом подвержены более тяжелому течению коронавируса.

В списке продуктов, лидирующих по содержанию витамина D, рыба жирных сортов: сельдь, лосось, скумбрия, сардины. Большое количество витамина D – в печени трески. Также сравнительно много его в яйцах (особенно в желтке), сливочном масле, говяжьей печени и грибах, к примеру, в лисичках.

Во время болезни особая поддержка требуется желудочно-кишечному тракту – он во многом ответственен за иммунитет. Поэтому в период болезни и реабилитации после нее особенно важно скорректировать свое питание так, чтобы оно шло на пользу кишечнику.

По словам специалистов, употребление продуктов, богатых клетчаткой, способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника: ешьте овощи, фрукты, ягоды. Поддержать нормальную микрофлору кишечника помогут также продукты с про- и пребиотиками: кисломолочные продукты, морская капуста, печеные яблоки, бананы, спаржа, инжир, курага.