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Вирусолог объяснил, зачем нужно прививаться переболевшим коронавирусом

Вечерняя Москва
1 час назад
Иммунитет у людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, гораздо выше, чем у тех, кто переболел этой инфекцией. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Зачем нужно прививаться переболевшим коронавирусом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Ранее к этому выводу пришли ученые из Рокфеллеровского университета в США, которые заявили, что вакцина стимулирует повышение защитной функции организма людей, уже переболевших коронавирусом.
— В тех случаях, когда человек второй раз встречается с инфекцией, у него в определенной степени уже есть развитый иммунитет. При этом если к этому добавить прививку, то уровень антител будет в разы выше,
— подчеркнул Владимир Болибок.
Он добавил, что в настоящее время наблюдается проблема — люди, перенесшие COVID-19 в 2020 году, заболевают им снова. По мнению иммунолога, это связано с тем, что у этих людей образуется мало антител.
— Они болеют не сильно, но представляют угрозу, потому что становятся вирусоносителями и распространяют инфекцию. Бывают случаи, когда у человека каждые три-четыре месяца ПЦР–тест показывает положительный результат,
— рассказал Владимир Болибок.
По его словам, если вакцинироваться, то не просто появляются антитела, а еще значительно усиливается клеточный иммунитет, отмечает ИА «НСН».
Коронавирус,Владимир Болибок,Национальная Служба Новостей,
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