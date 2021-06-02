Зачем нужно прививаться переболевшим коронавирусом

Ранее к этому выводу пришли ученые из Рокфеллеровского университета в США, которые заявили, что вакцина стимулирует повышение защитной функции организма людей, уже переболевших коронавирусом.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается проблема — люди, перенесшие COVID-19 в 2020 году, заболевают им снова. По мнению иммунолога, это связано с тем, что у этих людей образуется мало антител.