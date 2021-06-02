Ученые назвали главные мифы о коронавирусе

Ученые подсчитали и оценили мифы о коронавирусе, которые появлялись в информационном пространстве с весны прошлого года. Авторами исследования стали социальные антропологи РАНХиГС , которые провели работу по инициативе портала «Яндекс.Кью».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Всего специалисты проанализировали шесть миллионов различных постов, новостных статей и других сообщений, касающихся темы коронавируса. В результате ученые пришли к выводу, что в начале эпидемии наибольшую популярность приобрели различные теории заговора, касающиеся происхождения COVID-19 и вопросов о его существовании в принципе. Также в соцсетях в тот период широко тиражировались различные советы по борьбе с вирусом, большинство из которых не несли в себе никакой реальной пользы.

В декабре 2020 года произошла смена вектора, и особую популярность начали набирать посты о вреде изобретенных вакцин от коронавируса и опасности прививок.

Кроме того, по мнению исследователей, в прошлом году популярность в интернете набрали сразу несколько серьезных фейков, связанных с COVID-19. Например, многие пользователи социальных сетей делились друг с другом историей некоего врача Юрия, который якобы работал в лаборатории в Ухане и знал многое о происхождении и действии вируса. Также в сети часто интересовались советами врача Колосова, который советовал дышать водкой для борьбы с коронавирусом.