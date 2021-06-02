Мясников назвал главные проблемы вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре главные проблемы, которые, по его мнению, мешают массовой вакцинации россиян от коронавируса. В разговоре с ведущим Владимиром Соловьевым на шоу «Полный контакт», опубликованном на YouTube -канале «Соловьев LIVE», он также назвал уровень вакцинации в стране «позорно низким».

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Мясников подчеркнул, что Россия по числу привитых от коронавируса людей отстает и от Западной Европы и от таких стран, как Турция, Венгрия и Греция. Доктор признался, что ему обидно из-за сложившейся ситуации.

Первой проблемой на пути к массовой вакцинации он посчитал то, что люди не знают, как работает вакцина, а потому боятся болезни. Второй — то, что многие верят в мифы о побочных явлениях.

Третья проблема, по мнению Мясникова, — это «вражеская агитация антипрививочников». Последняя же заключается в том, что многие врачи отговаривают людей от вакцинации.

«Это все равно что лейтенант Красной армии вел бы гитлеровскую пропаганду: "Сдавайтесь, немцы хорошие, они будут поить вас баварским пивом"», — раскритиковал он действия медиков.

Ранее Мясников заявил , что видит в действиях докторов, которые отговаривают людей от вакцинации, подрыв национальной безопасности. По мнению врача, этой проблемой должны заниматься комитеты по этике и Минздрав