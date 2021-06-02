Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»

Фото: @doctor_komarovskiy @doctor_komarovskiy

Доктор рассказал, что привился препаратом CoviShield. Отвечая на вопрос Гордона о том, почему он не выбрал вакцину «Спутник V», Комаровский отметил, что не может использовать в своей стране препараты, которые в ней не зарегистрированы.

«Проблема не в "Спутнике". "Спутник" — нормальная вакцина. Просто нет людей, которые могут нормально оформить документацию, чтобы это было на что-то похоже», — сказал Комаровский.

При этом врач подчеркнул, что там, где люди массово прививаются «Спутником V», наблюдается значительное снижение заболеваемости COVID-19 при крайне малом количестве побочных эффектов. В ответ на это Гордон назвал Комаровского «ватником». «Факт остается фактом. Я объективен», — парировал доктор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире и отметил, что россияне изменили к ней отношение благодаря ее разработчику Денису Логунову, который испытал препарат на себе и открыто рассказал о его создании.