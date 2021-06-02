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Определен лучший способ защиты от новых вариантов коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
Ученые Рокфеллеровского университета в США определили, что вакцины повышают иммунитет у людей, уже переболевших COVID-19, таким образом, что они получают защиту даже от новых вариантов коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в bioRxiv.
Лучший способ защиты от новых штаммов коронавируса
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Люди, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, как правило, обладают сильным иммунитетом против нее в течение 6-12 месяцев после первоначального заражения. Специалисты проанализировали антитела, присутствующие в крови пациентов с COVID-19, и проследили эволюцию иммунных молекул.
63 человека, участвовавших в исследовании, заболели COVID-19 весной прошлого года. Результаты их анализов показали, что со временем антитела, вырабатываемые В-клетками памяти иммунной системы, все лучше и лучше нейтрализовали коронавирус, что указывает на развитие долговременной и эффективной защиты от патогена.
Эти антитела еще больше усилили свое действие у 26 человек, которые получили хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer. Антитела оказались исключительно устойчивы к наиболее опасным вариантам SARS-CoV-2, впервые выделенным в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке. Эти антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко увеличивают свою численность после вакцинации.
Результаты показывают, что своевременные дополнительные дозы (бустеры) имеющихся в настоящее время вакцин являются лучшим способом обеспечить дополнительную защиту людям, которые никогда не болели COVID-19.
Коронавирус,Pfizer,
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