Иммунолог рассказал о рисках передачи COVID-19от комара

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал риске передачи коронавируса от домашних питомцев и насекомых, передает портал «Царьград».

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Ведущая программы «Вакцина правды» Олеся Лосева затронула тему, являются ли домашние питомцы и насекомые переносчиками коронавирусной инфекции. На этот вопрос постарался ответить иммунолог Николай Крючков.

В последнее время в социуме часто обсуждают темы о переносчиках различных вирусных инфекций, которыми являются домашние питомцы и насекомые. Сейчас, когда наступил летний сезон, данная тема наиболее актуальна. Иммунолог сообщил, что риск заразиться ковидом через укус комара равен нулю. Для этого насекомому нужно иметь определенные рецепторы, в том числе APF-2, которыми он не обладает.

«Коронавирус не переносится никакими насекомыми – ни комарами, ни клещами, ни какими-либо другими. Таких научных данных нет, да и сам подобный способ передачи вируса нигде не описан и не доказан. Он существует только на уровне обывательских слухов. Но не более того», — заявил Крючков.

Кроме того, телеведущая Лосева напомнила о не менее обсуждаемой теме, в которой отмечалось, что домашние животные способны заразить коронавирусом человека. Кандидат медицинских наук такой риск счел возможным. Особенно он отметил крыс и хомяков, так как они наиболее восприимчивы к такому заболеванию. Однако Крючков отметил, что процент такого заражения минимальный.

«Риск небольшой, гораздо меньший, чем от людей. Но самое плохое, что в семье обычно заболевает не животное, а человек. И он потом может заразить домашнего питомца. Причем чаще всего собаку, а не кошку. Тем не менее, если есть возможность, стоит животное привить», — рассказал иммунолог.