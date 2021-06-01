Доказан долгий иммунитет после выздоровления от COVID-19

Повторное заражение коронавирусом после выздоровления случается относительно редко, а иммунитет против инфекции сохраняется долгое время. Об этом говорится в исследовании итальянских ученых.

Ученые проанализировали данные более 15 тысяч человек и выявили 1579 положительных результатов на коронавирус. 3,9 % изначально здоровых людей через год поле этого заразились коронавирусом, и только 0,31% (пять человек), переболевших ковидом, перенесли второе заражение.

Ученые объясняют, что четверо из пяти повторно заразившихся посещали места, связанные с высоким риском заражения (чаще всего больницы). Однако только один из пяти людей имел достаточно серьезные симптомы, чтобы быть госпитализированным. В среднем от первого заражения до второго проходило 230 дней.