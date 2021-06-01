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Доказан долгий иммунитет после выздоровления от COVID-19

Диана Товсепова
2 часа назад
Повторное заражение коронавирусом после выздоровления случается относительно редко, а иммунитет против инфекции сохраняется долгое время. Об этом говорится в исследовании итальянских ученых.
Ученые проанализировали данные более 15 тысяч человек и выявили 1579 положительных результатов на коронавирус. 3,9 % изначально здоровых людей через год поле этого заразились коронавирусом, и только 0,31% (пять человек), переболевших ковидом, перенесли второе заражение.
Ученые объясняют, что четверо из пяти повторно заразившихся посещали места, связанные с высоким риском заражения (чаще всего больницы). Однако только один из пяти людей имел достаточно серьезные симптомы, чтобы быть госпитализированным. В среднем от первого заражения до второго проходило 230 дней.
Ученые отметили, что перенесшие болезнь люди все же не должны отказаться от вакцинации, потому как неизвестно, как организм отреагирует на другие штаммы COVID-19.
Коронавирус,Видео,
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