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Доказан долгий иммунитет после выздоровления от коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
Итальянские ученые доказали, что повторное заражение коронавирусом после выздоровления случается относительно редко, а иммунитет против SARS-CoV-2 сохраняется в течение долгого времени. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Доказан долгий иммунитет после выздоровления от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалисты проанализировали медицинские записи более 15 тысяч человек и выявили 1579 положительных результатов на SARS-CoV-2. Через год после этого 3,9 процента изначально здоровых людей заразились коронавирусом, и только 0,31 процента (пять человек), переболевших COVID-19, перенесли второй приступ болезни. Повторное заражение определялось как возникновение новой инфекции по крайней мере через 90 дней после полного исчезновения следов вируса от первоначального заражения.
Ученые отмечают, что четверо из пяти повторно заразившихся либо работали в больнице, либо посещали их, что связано с высоким риском заражения коронавирусом. И только один из пяти человек имел достаточно тяжелые симптомы, чтобы быть госпитализированным. Среднее время от первоначального заражения до повторного заражения составляло 230 дней.
Исследователи подчеркнули, что все это не означает, что ранее инфицированные должны пропускать вакцинацию от COVID-19, поскольку неизвестно, как организм отреагирует на новые варианты коронавируса.
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