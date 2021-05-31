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Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Lenta.ru
5 часов назад
Американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Об этом сообщает NBC News.
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал он.
Специалист отметил, что стоит исследовать возникновение вспышки нового коронавируса. Для этого необходимо отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. На месте ученые смогут собрать данные и необходимые образцы.
По словам Хотеза, было бы трудно получить сведения о происхождении коронавирусной инфекции без сотрудничества с Китаем. Он добавил, что необходимо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалистам был дан беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
В феврале США выразили беспокойство в связи с первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Китайские власти отказались передать ВОЗ данные о самых первых днях вспышки эпидемии.
Коронавирус,ВОЗ,телеканал NBC,
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