Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Специалист отметил, что стоит исследовать возникновение вспышки нового коронавируса. Для этого необходимо отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. На месте ученые смогут собрать данные и необходимые образцы.

По словам Хотеза, было бы трудно получить сведения о происхождении коронавирусной инфекции без сотрудничества с Китаем. Он добавил, что необходимо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалистам был дан беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.