Комаровский призвал кормящих матерей вакцинироваться

По словам Комаровского, в настоящее время врачи не имеют юридических прав разрешать кормящим матерям вакцинироваться, потому что влияние прививок на женщину и ее ребенка еще не изучено в полной мере. Но и официальных запретов на вакцинацию тоже пока не существует.