Хроники коронавируса: эксперты оценили слухи о COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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АГН «Москва»

Некоторые специалисты считают, что с вакцинацией можно не торопиться из-за ожидаемого спада заболеваний COVID-19, но Болибок посоветовал предупредить возможное заболевание в период летнего отдыха.

Globallookpress.com

По словам Викулова, наличие антител — важный показатель для вакцинации. Они должны или отсутствовать, или их значение должно быть минимально.

Кирилл Зыков / АГН Москва

Пандемия COVID-19 стала основой для зарождения множества слухов. Причем их источниками становятся совершенно разные стороны. К примеру, существует утверждение, что после прививки от коронавируса иммунитет становится сильнее, чем до болезни.

Действие режима повышенной готовности на территории Республики Крым продлено до 1 июля, поправки в указ главы региона размещены 28 мая на сайте правительства.

Thomas Frey / Globallookpress.com