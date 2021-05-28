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Хроники коронавируса: главные новости за 28 мая

Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: эксперты оценили слухи о COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19

АГН «Москва»
Некоторые специалисты считают, что с вакцинацией можно не торопиться из-за ожидаемого спада заболеваний COVID-19, но Болибок посоветовал предупредить возможное заболевание в период летнего отдыха.

Врач посоветовал три прививки от COVID-19 при недостатке антител

Globallookpress.com
По словам Викулова, наличие антител — важный показатель для вакцинации. Они должны или отсутствовать, или их значение должно быть минимально.

Эксперты оценили слухи о коронавирусе

Кирилл Зыков / АГН Москва
Пандемия COVID-19 стала основой для зарождения множества слухов. Причем их источниками становятся совершенно разные стороны. К примеру, существует утверждение, что после прививки от коронавируса иммунитет становится сильнее, чем до болезни.

В Крыму продлили действие коронавирусных ограничений

Действие режима повышенной готовности на территории Республики Крым продлено до 1 июля, поправки в указ главы региона размещены 28 мая на сайте правительства.

Немецкая деревня оказалась неуязвимой перед коронавирусом

Thomas Frey / Globallookpress.com
В Германии нашли деревню, где с начала пандемии не зарегистрировали ни единого случая заболевания коронавирусом. Местные жители считают, что оказались неуязвимыми перед охватившим весь мир COVID-19 потому, что решают проблемы сообща и не рассчитывают на поддержку от властей.
Коронавирус,АГН "Москва",
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