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Австралия отправит миллионы людей на карантин из-за 26 случаев коронавируса

Lenta.ru
2 часа назад
Власти австралийского штата Виктория отправят все население — около 7 миллионов человек — на жесткий карантин длиной как минимум в неделю из-за вспышки особо заразного штамма коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Австралия отправит на карантин штат из-за коронавируса
Фото: Sandra Sanders / ReutersSandra Sanders / Reuters
«Мы столкнулись с особо заразным штаммом вируса, он распространяется быстрее, чем какие-либо виденные нами ранее варианты», — заявил премьер-министр штата Джеймс Мерлино.
Он уточнил, что для передачи от одного человека другому этому штамму нужно в несколько раз меньше времени, чем обыкновенному SARS-CoV-2.
Пока что подтверждено 26 случаев инфицирования, однако число тех, кто находится в группе риска, то есть мог подхватить заболевание, оценивают в примерно 10 тысяч человек. По правилам карантина жителям штата будет позволено выходить из домов только в том случае, если они отправляются на подтвержденную государством важную работу, ухаживают за больными, едут получать прививку, покупают еду и другие припасы или занимаются спортом (не более двух часов и в компании не более чем одного человека). Закупаться и тренироваться при этом разрешено только в радиусе 5 километров от дома.
Ранее 27 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодным мероприятием.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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