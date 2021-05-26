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Названы люди с особой защитой против коронавируса

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Американские ученые назвали «супердегустаторов» (англ. supertasters), то есть людей, чувствительных к пище с горьким вкусом, более неуязвимыми к заражению коронавирусом SARS-CoV-2. Свои выводы специалисты опубликовали в статье в журнале JAMA Network Open.
Названы люди с особой защитой против коронавируса
Фото: UnsplashUnsplash
В исследовании приняли участие 1935 здоровых человек, у которых проверили способность ощущать вкус. У 266 добровольцев позднее был выявлен SARS-CoV-2. Среди тех, кто не был чувствителен к горечи или ощущал ее слабо, наблюдалось значительно больше случаев заражения, развития осложнений или длительного постковидного синдрома. Те же, кто был особо восприимчив к горькому вкусу, составляли всего лишь 5,6 процента пациентов, что свидетельствует об особой иммунной защите.
Согласно гипотезе исследователей, это объясняется тем, что рецептор T2R38, который отвечает за восприятие горького вкуса, при активации способствует выработке оксида азота — радикала, убивающего коронавирус и предотвращающего его репликацию в слизистой оболочке дыхательных путей.
По словам ученых, если человек чувствует у сельдерея горечь, то он, скорее всего, относится к «супердегустаторам». В противном случае нужно быть осторожным и носить маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
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