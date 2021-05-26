Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Обнаружена разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Lenta.ruиещё 5
3 часа назад
Исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
Обнаружен коронавирус неизвестного происхождения
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как пишет издание, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые он был обнаружен в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. «Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», — отмечает газета.
Также сообщается, что новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.
Как заявил Араужо Жуниор, сейчас в стране важно признать существование нового штамма коронавируса, поскольку он быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители