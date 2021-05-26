Обнаружен коронавирус неизвестного происхождения

Исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

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Как пишет издание, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые он был обнаружен в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. «Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», — отмечает газета.

Также сообщается, что новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.