Разработано новое лекарство против коронавируса

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата как для предотвращения инфекции SARS-CoV-2, так и для лечения людей, уже подвергшихся воздействию вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.

Фото: Madeleine Kersting Flynn / QIMR Berghofer Madeleine Kersting Flynn / QIMR Berghofer

Лекарства на основе пептидов в настоящее время проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.

Первый препарат замедляет прогрессирование инфекции, блокируя связывание спайкового вирусного белка с человеческим рецептором ACE2. Лабораторные тесты также продемонстрировали, что, если вирус попадает в клетки, второй пептид может блокировать захват коронавирусом клетки-хозяина и его репликацию, что повышает способность иммунной системы распознавать вирус и бороться против него.