Названы различия между двумя компонентами «Спутника V»

По словам биолога, при вакцинации «Спутником V» ген белка коронавируса, вызывающий иммунный ответ, доставляется в организм другим вирусом — вектором, которым является аденовирус человека. В «природном» состоянии аденовирус вызывает ОРВИ, но для изготовления вакцины его специальным образом обрабатывают, чтобы он не мог размножаться в клетках и не приводил к заболеванию, добавил Скулачев.