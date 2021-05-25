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Названы различия между двумя компонентами «Спутника V»

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Вакцина от коронавируса «Спутник V» состоит из двух компонентов, поэтому прививка проходит в два этапа. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил, в чем заключаются различия между первым и вторым компонентом вакцины. Его слова передает радио Sputnik.
Названы различия между двумя компонентами «Спутника V»
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
«В этих компонентах используются разные аденовирусы, поэтому иммунный ответ на вирус-носитель не мешает при втором уколе, и развивается полноценный иммунный ответ на коронавирусный антиген. Два укола на основе разных вирусов-носителей, аденовирусов оптимальный вариант, который дает самую лучшую защиту от коронавируса»,
— рассказал Скулачев.
По словам биолога, при вакцинации «Спутником V» ген белка коронавируса, вызывающий иммунный ответ, доставляется в организм другим вирусом — вектором, которым является аденовирус человека. В «природном» состоянии аденовирус вызывает ОРВИ, но для изготовления вакцины его специальным образом обрабатывают, чтобы он не мог размножаться в клетках и не приводил к заболеванию, добавил Скулачев.
Также он объяснил, что произойдет, если пройти только первый этап вакцинации или повторно получить первый компонент вакцины.
«Ничего страшного не будет, он [один укол] тоже дает защиту. Если врач перепутает и случайно второй укол сделает еще раз первым компонентом, в худшем случае у вас просто не будет усиления иммунитета, вся защита будет обеспечена первым уколом»,
— сказал он.
Коронавирус,Максим Скулачев,МГУ,ИА Sputnik,
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