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Смертность от COVID-19 в России достигла максимума с 14 мая

Lenta.ru
4 часа назад
В России за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека, показатели достигли максимума, установившегося 14 мая. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Смертность от COVID-19 в РФ достигла максимума с 14 мая
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»Артем Краснов / «Коммерсантъ»
Всего с начала пандемии в стране умерли 119 194 человека.
За последние сутки в России выявили 7884 новых случаев коронавируса, общее число выявленных заражений составляет 5 017 795. Суточный показатель выздоровлений составил 8743 человека, общий — 4 632 955.
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