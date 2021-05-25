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Россиянам раскрыли опасность коронавируса для зубов

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Коронавирус и другие инфекционные заболевания могут быть опасны для зубов, так как у человека выделяется меньше слюны. Об этом рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева, передает агентство «Москва».
Россиянам раскрыли опасность коронавируса для зубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Макеевой, когда слюны выделяется меньше, или нарушается ее вязкость, она хуже очищает поверхность зубов. В итоге в эмали возникают зоны слабой минерализации, а потом возникает кариес.
Кроме того, болеющий человек с высокой температурой не может нормально почистить зубы, уточнила она.
Специалистка также напомнила о необходимости регулярно и правильно чистить зубы. По ее словам, за короткий срок болезни зубы по факту не разрушатся, но десны могут воспалиться уже за неделю без нормальной чистки.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал группы, рискующие повторно заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи единичны, они встречаются у пациентов с иммунодефицитом или хроническими болезнями.
Коронавирус,Ирина Макеева,Сергей Вознесенский,РУДН,АГН "Москва",
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