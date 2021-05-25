Россиянам раскрыли опасность коронавируса для зубов

Кроме того, болеющий человек с высокой температурой не может нормально почистить зубы, уточнила она.

Специалистка также напомнила о необходимости регулярно и правильно чистить зубы. По ее словам, за короткий срок болезни зубы по факту не разрушатся, но десны могут воспалиться уже за неделю без нормальной чистки.