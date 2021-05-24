Эпидемиолог рассказал, когда в РФ снизится заболеваемость COVID

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад. По прогнозам специалиста, такое развитие событий возможно летом, пишет РИА Новости.

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Россия сейчас находится на стадии снижения заболеваемости, она более-менее стабильна, а колебания в ту или иную сторону — это как раз законное проявление эпидпроцесса, — пояснил Горелов.

Он подчеркнул, что в летний период, когда иммунитет не подвержен «атакам» холода, заболеваемость всегда снижается. Специалист выразил уверенность, что если люди продолжат соблюдать противоэпидемические меры и будут прививаться, заболеваемость наконец-то снизится.

Тем не менее Горелов добавил, что через нулевую отметку пройти вряд ли удастся. Дело в том, что многие по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. Соответственно, риск заболеть у таких людей сохраняется.