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Эпидемиолог рассказал, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом

News.ru
2 часа назад
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад. По прогнозам специалиста, такое развитие событий возможно летом, пишет РИА Новости.
Эпидемиолог рассказал, когда в РФ снизится заболеваемость COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россия сейчас находится на стадии снижения заболеваемости, она более-менее стабильна, а колебания в ту или иную сторону — это как раз законное проявление эпидпроцесса, — пояснил Горелов.
Он подчеркнул, что в летний период, когда иммунитет не подвержен «атакам» холода, заболеваемость всегда снижается. Специалист выразил уверенность, что если люди продолжат соблюдать противоэпидемические меры и будут прививаться, заболеваемость наконец-то снизится.
Тем не менее Горелов добавил, что через нулевую отметку пройти вряд ли удастся. Дело в том, что многие по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. Соответственно, риск заболеть у таких людей сохраняется.
Тем временем, как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, более 10 млн россиян уже полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса. По его словам, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По уровню заболеваемости и смертности на 100 тысяч человек страна занимает 72-е и 60-е место в мире соответственно.
Коронавирус,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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