Врач рассказала о болеющих COVID-19 уже год

В Москве некоторые пациенты болеют коронавирусом больше года, у них сохраняются клинические проявления. Об этом рассказала главный врач столичной больницы N52 Марьяна Лысенко , пишет РИА "Новости".

"У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику", - сказала она.

Лысенко подчеркнула, что постоянная циркуляция вируса в обществе может заставить его полностью изменить свою модификацию, к чему общество не готово.

Врач рассказала, что поражение легких у пациентов может увеличиться до 75-80% за несколько дней, что показывает недостаточность выработанной терапии. Эксперт считает это одним из признаков опасности.