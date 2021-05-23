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Врач рассказала о болеющих коронавирусом в течение года пациентах

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
В Москве некоторые пациенты болеют коронавирусом больше года, у них сохраняются клинические проявления. Об этом рассказала главный врач столичной больницы N52 Марьяна Лысенко, пишет РИА "Новости".
Врач рассказала о болеющих COVID-19 уже год
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику", - сказала она.
Лысенко подчеркнула, что постоянная циркуляция вируса в обществе может заставить его полностью изменить свою модификацию, к чему общество не готово.
Врач рассказала, что поражение легких у пациентов может увеличиться до 75-80% за несколько дней, что показывает недостаточность выработанной терапии. Эксперт считает это одним из признаков опасности.
Ранее в России за сутки выявили 8 951 случай инфицирования коронавирусом, общее число превысило пять миллионов, достигнув 5 001 505. Больше всего заражений подтвердились в Москве — 2 924. Далее следуют Санкт-Петербург (842), Подмосковье (769) и Ростовская область (195). За сутки также скончались 357 пациентов, выздоровели 7 297 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 118 482 летальных исхода.
Коронавирус,Марьяна Лысенко,РИА Новости,
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