Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России, передает РИА "Новости".

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В связи с такой обстановкой регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидемиологической обстановки в разрезе муниципалитетов. Исходя из этого должны быть приняты решения по ограничительным мероприятиям.

В пресс-службе напомнили, что необходимо продолжать отработку эпидемиологических очагов, надо обследоваться и не забывать о мерах профилактики.