Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России, передает РИА "Новости".
В связи с такой обстановкой регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидемиологической обстановки в разрезе муниципалитетов. Исходя из этого должны быть приняты решения по ограничительным мероприятиям.
В пресс-службе напомнили, что необходимо продолжать отработку эпидемиологических очагов, надо обследоваться и не забывать о мерах профилактики.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 974 908 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 361 человек, вылечились 4 591 770 человек.