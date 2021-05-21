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Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Газета.Ru
20 минут назад
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России, передает РИА "Новости".
Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В связи с такой обстановкой регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидемиологической обстановки в разрезе муниципалитетов. Исходя из этого должны быть приняты решения по ограничительным мероприятиям.
В пресс-службе напомнили, что необходимо продолжать отработку эпидемиологических очагов, надо обследоваться и не забывать о мерах профилактики.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 974 908 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 361 человек, вылечились 4 591 770 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места, в которых россияне заражаются коронавирусом чаще всего.
Коронавирус,Анна Попова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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