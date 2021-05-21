"Дискриминация": Мясников — об обязательной вакцинации

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, считает ли он необходимым вводить принудительную вакцинацию от коронавируса. Своей оценкой этой идеи он поделился в Telegram -канале.

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ» Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

По словам доктора, пока не существует ни одной подобной вакцины, которая официально прошла бы все многолетние клинические испытания.

«Поэтому мы не имеем морального права делать вакцинацию от КОВИД для всех строго обязательной», — подчеркнул специалист.

Доктор отметил, что ожидание такой вакцины займет годы. В то же время коронавирус резко изменил уклад жизни людей. Обществу же, по мнению Мясникова, необходимо возвращаться к норме.

Поэтому он посчитал оправданным введение ограничений для тех, кто не сделал прививку. К примеру, он предложил обязать их носить маски или запретить им посещать театры, кафе и другие публичные места, а также путешествовать и заселяться в гостиницы.

«Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболеет — пусть озаботиться справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать?»

— написал Мясников и добавил, что без отмены ограничений для тех, кто сделал прививку, у людей не будет смысла вакцинироваться от COVID-19.