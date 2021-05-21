Почему привитым в США разрешили отказаться от масок, а россиянам нет

13 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил, что американцы, прошедшие полную вакцинацию, отныне могут практически не соблюдать масочный режим. Узнав об этом, россияне возмутились – почему же в России привитым не разрешается ходить без масок? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Прежде всего стоит отметить, что даже американцам, прошедшим вакцинацию, приходится носить защитные маски в местах скопления большого количества людей. Например, в общественном транспорте, больницах и самолетах.

Кроме того, по словам инфекционистов, существует ряд причин, по которым ослабить масочный режим в России в данный момент невозможно. Так, несмотря на высокую иммуногенность отечественных вакцин, существуют пациенты, у которых не вырабатывается иммунитет к COVID-19 даже после двух этапов вакцинации.

Вместе с тем, как ни парадоксально, но привитый человек может быть переносчиком вируса, не подозревая об этом. Следовательно, ношение маски необходимо для безопасности окружающих.