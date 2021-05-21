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Почему привитым в США разрешили отказаться от масок, а россиянам нет

Мира Маркина
3 часа назад
13 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил, что американцы, прошедшие полную вакцинацию, отныне могут практически не соблюдать масочный режим. Узнав об этом, россияне возмутились – почему же в России привитым не разрешается ходить без масок? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Почему привитым в США разрешили отказаться от масок, а россиянам нет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего стоит отметить, что даже американцам, прошедшим вакцинацию, приходится носить защитные маски в местах скопления большого количества людей. Например, в общественном транспорте, больницах и самолетах.
Кроме того, по словам инфекционистов, существует ряд причин, по которым ослабить масочный режим в России в данный момент невозможно. Так, несмотря на высокую иммуногенность отечественных вакцин, существуют пациенты, у которых не вырабатывается иммунитет к COVID-19 даже после двух этапов вакцинации.
Вместе с тем, как ни парадоксально, но привитый человек может быть переносчиком вируса, не подозревая об этом. Следовательно, ношение маски необходимо для безопасности окружающих.
И наконец, по данным РБК, процент граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины в США составляет 48,2%, в то время как в России – 9,5%. Эксперты считают, что ослабление масочного режима на территории РФ можно ожидать лишь тогда, когда количество вакцинированных россиян в разы вырастет.
Коронавирус,РБК,
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