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Ученые разработали тест на коронавирус по слюне за полчаса

Lenta.ru
1 час назад
В университете Иллинойса в США разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус по слюне человека за полчаса, сообщает Мedicalxpress со ссылкой на журнал Nature Communications.
Ученые разработали тест на коронавирус по слюне за полчаса
Фото: L. Brian StaufferL. Brian Stauffer
Тест способен с высокой точностью обнаружить вирусную частицу в капле жидкости. Прибор портативный и работает от батареек. Пока устройство находится в стадии прототипа, но уже озвучена примерная цена — 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, составляет 6-7 долларов за тест. Многие компоненты устройства можно напечатать на 3D-принтере. Отмечается, что в приборе разберется любой человек, важно лишь быть осторожным при помещении в него образца слюны.
Исследовательская группа уже испытала прибор на 104 клинических образцах. Он точно идентифицировал 28 из 30 образцов с положительным результатом на коронавирус и 73 из 74 образцов с отрицательным результатом. Кроме того, прибор находил коронавирус и в тех образцах, где также присутствовали и вирусы гриппа.
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