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В Петербурге развернут больше коек для заболевших COVID

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Дополнительные койки будут развернуты в больницах Санкт-Петербурга из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.
В Петербурге развернут больше коек для заболевших COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Сейчас в городе свободны 585 из 5248 койко-мест. В ближайшее время в медучреждениях появятся еще 459 коек. С 18 мая в павильоне Госпиталя для ветеранов войны оборудуют 102 инфекционные койки. С 20 мая еще 97 мест будет в павильоне 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», который возобновит прием пациентов. 21 числа 260 коек для инфицированных развернут в больнице 38 имени Семашко.
Вице-губернатор отметил, что за прошедшие дни власти зафиксировали увеличение интенсивности распространения вируса. Число новых случаев инфицирования за неделю выросло на 3,5 процента, госпитализаций — на 27 процентов.
Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
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