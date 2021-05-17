В Петербурге развернут больше коек для заболевших COVID

Сейчас в городе свободны 585 из 5248 койко-мест. В ближайшее время в медучреждениях появятся еще 459 коек. С 18 мая в павильоне Госпиталя для ветеранов войны оборудуют 102 инфекционные койки. С 20 мая еще 97 мест будет в павильоне 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», который возобновит прием пациентов. 21 числа 260 коек для инфицированных развернут в больнице 38 имени Семашко.