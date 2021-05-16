Как пережить жару переболевшим COVID-19

В ближайшие дни в Москву должно прийти аномальное тепло. Синоптики на следующей неделе не исключают повышение температуры воздуха до 30 градусов. По их словам , такого солнцепека в столице не было с 1894 года. В таких условиях людям, перенесшим коронавирус и имеющим после него ярко выраженные осложнения, лучше избегать долгого нахождения под воздействием прямых солнечных лучей, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом каких-либо особых советов о том, как правильно себя вести, здесь нет. Они в целом стандартные. Если разбирать их детально, то, как считает врач, все зависит от того, с какими проблемами человек столкнулся, переболев COVID-19.

"Надо понять, есть ли у человека вообще так называемый постковидный синдром. Он бывает разным: острым или хроническим. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой (то есть боли в области груди, учащенное сердцебиение, колебания давления артериального или что-то еще серьезнее), нужно максимально избегать прямых солнечных лучей и мест с наиболее высокой температурой, стараясь находиться в более-менее прохладных помещениях. Это общая рекомендация, не связанная с ковидом",

— рассказал медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Аналогичные меры предосторожности, по его словам, надо соблюдать тем, у кого есть проблемы с дыханием, особенно если после коронавируса развилась хроническая дыхательная недостаточность. Кроме того, стоит избегать воздействия высокой температуры при поражении нервной системы. Поскольку так можно спровоцировать ухудшение своего состояния.

"Я имею в виду любые головные боли, нарушение концентрации внимания, памяти, «туман в голове». Есть также всякие проявления в виде мышечных болей. В этом случае жару тоже нужно стараться избегать",

— добавил Крючков.